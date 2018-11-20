Почти, как в «12 стульях»: житель Челябинска нашел в старом кресле сберкнижку

СЕГОДНЯ 19:42 2018-11-20T19:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинец Вячеслав Бакин подобрал на улице Каслинской выброшенное кем-то кресло. Ткань на нем вытерлась до дыр, но деревянные части были целыми. Мужчина реши перетянуть предмет старой мебели, чтобы вдохнуть в него вторую жизнь.

Какого же было его удивление, когда во время реставрации Вячеслав обнаружил под обивкой сберегательную книжку свкладом в 12 тысяч рублей. Неожиданная находка пролежала в кресле 25 лет. Лицевой счет был открыт в 1993 году. В то время из-за быстрорастущей инфляции на эти деньги уже нельзя было купить что-то стоящее. Средняя пенсия в те годы была 19 тысяч рублей, степендия от 8 до 12 тысяч рублей.

Сейчас Вячеслав Бакин через интернет пытается разыскать хозяйку сберкнижки Немировскую Чарну Лейбовну.

— Очень бы хотелось найти владелицу этих накоплений или ее родственников, — говорит Вячеслав Бакин, — возможно, они смогут получить компенсацию от государства по этому вкладу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.