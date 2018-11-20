2018-11-20T20:13:31+03:00
Спорт

«Трактор» начал домашнюю серию «сухим» поражением от «Ак Барса»

Итог матча с казанцами в Челябинске – 0:3
Алексей МИКУШИН
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Шайба в первом отрезке матча и две — во втором. В итоге к началу заключительной 20-минутки «Ак Барс» создал для себя комфортное преимущество в три шайбы.

Казанцы и в третьем периоде перекрыли «кислород» черно-белым, как правило, блокируя атаки и «читая» действия хозяев площадки.

«Трактор» так и не смог «распечатать» ворота «Ак Барса», закончив матч поражением с «сухим» счетом — 0:3. Кстати, в недавнем гостевом матче с питерским СКА челябинцы также не смогли забросить ни одной шайбы, уступив со счетом 0:1.

22 ноября «Трактор» встретится дома с нижнекамским «Нефтехимиком», который сегодня в Екатеринбурге переиграл «Автомобилист» — лидера Восточной конференции КХЛ. Это будет вторая игра пятиматчевой домашней серии «Трактора». Она интересна еще и тем, что «Нефтехимик» тренирует экс-наставник черно-белых, воспитанник челябинского хоккея Андрей Назаров. Напомним, в конце октября в Нижнекамске «Трактор» уступил хозяева 1:4.

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