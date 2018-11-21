«Он добрый и ласковый»: теледива из Челябинска Лариса Сладкова рассказала о любовной связи с Серовым

СЕГОДНЯ 04:18 2018-11-21T04:18:47+03:00

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Исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» окружили его избитые любовницы. По крайней мере, так утверждают эти дамы. 20 ноября в ток-шоу «Пусть говорят» выступили выпускница реалити «Дом-2» Дарья Друзьяк и похожая на нее по типажу, только более взрослая дама Лариса Сладкова из Челябинска. Обе эффектные блондинки любят пиар и, вероятно, роман с Серовым (реальный или выдуманный) — для них лишь повод.

Но если с Дарьей Александра Серова какие-то отношения все же связывали, то в ответ на рассказ Сладковой певец заявил, что видит эту женщину впервые. Лариса же не отступала. К слову, выглядела она, как всегда, нескромно: из глубокого декольте трикотажной кофточки наполовину торчал бюстгальтер.

— Он добрый, он ласковый, он не может поступать так, как рассказывает Друзьяк, — защищала «любимого» Сладкова.

Этот цирк быстро всем надоел, и зал потребовал Ларису удалиться.

— Убирайся, бесстыжая! — выкрикивали зрители.

В ответ на это теледива жеманно вытянула ручку и попросила проводить ее, что и сделал охранник.

Напомним, месяц назад Лариса Сладкова опубликовала в соцсети свое фото с фингалом под глазом. Теледива подписала, что это плод их страстной любви с Серовым. Подписчики предположили, что синяк нарисован. Позже фото было удалено из аккаунта.

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