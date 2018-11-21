2018-11-21T04:18:47+03:00
Звезды

«Он добрый и ласковый»: теледива из Челябинска Лариса Сладкова рассказала о любовной связи с Серовым

Правда, известный певец ее не вспомнил
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Эпатажная Лариса СладковаЭпатажная Лариса СладковаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» окружили его избитые любовницы. По крайней мере, так утверждают эти дамы. 20 ноября в ток-шоу «Пусть говорят» выступили выпускница реалити «Дом-2» Дарья Друзьяк и похожая на нее по типажу, только более взрослая дама Лариса Сладкова из Челябинска. Обе эффектные блондинки любят пиар и, вероятно, роман с Серовым (реальный или выдуманный) — для них лишь повод.

Но если с Дарьей Александра Серова какие-то отношения все же связывали, то в ответ на рассказ Сладковой певец заявил, что видит эту женщину впервые. Лариса же не отступала. К слову, выглядела она, как всегда, нескромно: из глубокого декольте трикотажной кофточки наполовину торчал бюстгальтер.

— Он добрый, он ласковый, он не может поступать так, как рассказывает Друзьяк, — защищала «любимого» Сладкова.

Этот цирк быстро всем надоел, и зал потребовал Ларису удалиться.

— Убирайся, бесстыжая! — выкрикивали зрители.

В ответ на это теледива жеманно вытянула ручку и попросила проводить ее, что и сделал охранник.

Напомним, месяц назад Лариса Сладкова опубликовала в соцсети свое фото с фингалом под глазом. Теледива подписала, что это плод их страстной любви с Серовым. Подписчики предположили, что синяк нарисован. Позже фото было удалено из аккаунта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уличный гонщик устроил дрифт посреди троллейбусного парка в Челябинске
Дорожники Челябинска отчитались, что к уборке снега готовы на 100%
Дело на миллион рублей: школьники из Челябинской области обокрали салон связи
Из-за вируса в женской колонии Челябинска умер ребенок
Жительница Челябинска бьет тревогу: ее ребенка пыталась увезти незнакомая женщина
«Трактор» начал домашнюю серию «сухим» поражением от «Ак Барса»
Почти, как в «12 стульях»: житель Челябинска нашел в старом кресле сберкнижку
В Кургане мать с коляской провалилась в канализационный люк
Магнитогорец, виновный в аварии с тремя погибшими, предстанет перед судом
Cпасти «Кисегач». Инвестсовет по развитию курорта назначен на весну
В Челябинске суд ужесточил наказание для команды коллекторов
Прокуратура вступилась за ветерана из Челябинска, которую пытались выселить из общежития
Новый мэр Челябинска пообещал в первую очередь заняться благоустройством
Из офиса в центре Челябинска из-за сообщения о «бомбе» эвакуировали сотрудников
Владимир Елистратов официально стал временным мэром Челябинска
В Школе Златоуста из-за превышений уровня радиации закрыли спортзал
Мэр Екатеринбурга заявил, что Челябинску не нужен новый аэропорт
Южноуральская школьница, пропавшая по дороге на тренировку, нашлась
Из крупного ТРК в Магнитогорске эвакуировали посетителей
Незрячий комик из Челябинска стал звездой стендапа
На Южном Урале по дороге на тренировку пропала школьница
Житель Челябинской области застрелил жену в цветочном салоне
В школе Магнитогорска детям раздали просроченные йогурты
Вынесли приговор жителю Кургана, который устроил стриптиз перед ребенком
В Зауралье столкнулись фуры с автомобилями и картошкой
Роллы с червяком обсуждают жители Челябинской области