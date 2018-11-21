2018-11-21T04:18:43+03:00
Общество

Жительница Челябинска бьет тревогу: ее ребенка пыталась увезти незнакомая женщина

Она встретила мальчика после школы
Ирина КАРЕЛИНА
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Из архива "КП"Из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Челябинска считают, что в городе работают похитители детей. Вот что написал Евгений Желтышев в группе «Парковый Челябинск» в VK:

— Уважаемые родители! Бью тревогу! 20 ноября после занятий в ОЦ-2 (образовательный центр — прим. автора) моего ребенка пыталась увезти в неизвестном направлении на машине незнакомая женщина. Она остановила моего сына в тамбуре, представилась маминой троюродной сестрой и сказала, чтобы он пошел с ней в ее машину и она отвезет его на футбол! С сыном не раз велись беседы на эти темы, поэтому он ответил, что видит ее впервые, и на футбол он не ходит. На что женщина ответила, что мама твоя так сказала, поэтому пошли в машину. Ребенок ответил, что никуда с ней не поедет и быстро вышел на улицу, где ожидал меня.

Мальчик рассказал отцу о незнакомке только дома. Поэтому просмотреть записи с камеры наблюдения Евгений решил на следующий день. Мужчина пообещал отправить фото подозрительной женщины полиции.

Подписчики группы попросили его также выложить фото соцсети, чтобы предупредить всех детей и родителей.

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