Из-за вируса в женской колонии Челябинска умер ребенок
В Челябинске есть женская ИК-5 при которой работает дом ребенка, чтобы первые годы жизни малыши могли проводить с оступившимися мамами. Именно там случилась вспышка ротавирусной инфекции — интоксикация организма.
Сначала захворал трехмесячный малыш. С температурой его увезли в больницу, но врачи помочь не смогли.
Далее температура поднялась у других детей. Пока с подозрением на ротавирус госпитализированы шестеро.
— Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.
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