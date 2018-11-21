Из-за вируса в женской колонии Челябинска умер ребенок

СЕГОДНЯ 04:32 2018-11-21T04:32:38+03:00

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В Челябинске есть женская ИК-5 при которой работает дом ребенка, чтобы первые годы жизни малыши могли проводить с оступившимися мамами. Именно там случилась вспышка ротавирусной инфекции — интоксикация организма.

Сначала захворал трехмесячный малыш. С температурой его увезли в больницу, но врачи помочь не смогли.

Далее температура поднялась у других детей. Пока с подозрением на ротавирус госпитализированы шестеро.

— Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

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