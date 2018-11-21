Дело на миллион рублей: школьники из Челябинской области обокрали салон связи
Вскоре в суде будут разбирать дело компании старшеклассников из Челябинска. Подельникам от 15 до 18 лет. Прошлым августом юнцы договорились взять салон связи и пошли на дело. Избили сторожа и похитили технику на 960 000 рублей.
При задержании все планшеты и смартфоны у товарищей изъяли. Теперь парни будут отвечать за разбой. Следователи уверяют, что собрали достаточную доказательную базу, чтобы суд мог разобраться в деле. За разбой грозит до 12 лет колонии.
— Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
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Ограбление по-челябински.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). По версии следствия, подозреваемые в ночное время 21 августа текущего года проникли в помещение салона сотовой связи, расположенного в Калининском районе областного центра, где избив сторожа, похитили сотовые телефоны и планшеты на сумму более 960 тысяч рублей. Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению. Похищенное имущество изъято у задержанных. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.