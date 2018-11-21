Дело на миллион рублей: школьники из Челябинской области обокрали салон связи

СЕГОДНЯ 04:40 2018-11-21T04:43:12+03:00

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Вскоре в суде будут разбирать дело компании старшеклассников из Челябинска. Подельникам от 15 до 18 лет. Прошлым августом юнцы договорились взять салон связи и пошли на дело. Избили сторожа и похитили технику на 960 000 рублей.

При задержании все планшеты и смартфоны у товарищей изъяли. Теперь парни будут отвечать за разбой. Следователи уверяют, что собрали достаточную доказательную базу, чтобы суд мог разобраться в деле. За разбой грозит до 12 лет колонии.

— Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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