Дорожники Челябинска отчитались, что к уборке снега готовы на 100%

СЕГОДНЯ 04:59 2018-11-21T05:01:55+03:00

При этом власти напомнили, что по нормам дороги можно убирать до двух суток

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20 ноября компания «Южуралмост», которая не только строит, но и убирает дороги в Челябинске, показала свой парк врио мэра Владимиру Елистратову. Дорожники заявили, что техника на 100% готова к сезону снегопадов.

Сегодня подрядчик убирает 555 км дорог. В пересчете на квадратные метры — свыше девяти млн «квадратов». Сейчас в компании 185 машин: тракторы, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и бульдозеры. Фирма уверяет, что может нарастить количество единиц до 260.

— При необходимости в Челябинск может быть привлечена техника других организаций, либо других городов области, где работает компания. Горожане могут быть уверены, что уборка будет проводится качественно и своевременно, — подчеркнул Владимир Елистратов.

Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников напомнил , что правилами благоустройства определены нормативы уборки города в зависимости от выпадающих осадков:

— Периодичность уборки может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Поэтому нужно понимать, что подрядчик и техника готовы к своевременной уборке дорог, но это совершенно не означает, что это делается одномоментно.

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