Уличный гонщик устроил дрифт посреди троллейбусного парка в Челябинске
Эти кадры снимает водитель троллейбуса из своей кабины на конечной ПКиО в Челябинске. На стоянку с ревом двигателя влетает BMW и начинает наворачивать круги. Экстремальный стиль вождения с заносом именуют дрифтом.
В комментариях пользователи посоветовали сотрудникам депо поставить шлагбаум, чтобы в будущем избежать визитов экстремалов.
— Какой шлагбаум? У нас на лампочки денег нет... — грустно замечают сотрудники.
Другие вспомнили, что конечная троллейбусов напрямую граничит с лесными тропками, по которым часто гуляют семьи с детьми. Ненароком ребенок мог выскочить на асфальт в момент, когда иномарку бы занесло.
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Дрифт в троллейбусном парке.