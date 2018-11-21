2018-11-21T05:21:19+03:00
Общество

Уличный гонщик устроил дрифт посреди троллейбусного парка в Челябинске

Его кульбиты засняли на видео
Андрей АБРАМОВ
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Как минимум странно средь бела дня заезжать в полный техники парк.Как минимум странно средь бела дня заезжать в полный техники парк.Фото: кадр с видео
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Эти кадры снимает водитель троллейбуса из своей кабины на конечной ПКиО в Челябинске. На стоянку с ревом двигателя влетает BMW и начинает наворачивать круги. Экстремальный стиль вождения с заносом именуют дрифтом.

В комментариях пользователи посоветовали сотрудникам депо поставить шлагбаум, чтобы в будущем избежать визитов экстремалов.

— Какой шлагбаум? У нас на лампочки денег нет... — грустно замечают сотрудники.

Другие вспомнили, что конечная троллейбусов напрямую граничит с лесными тропками, по которым часто гуляют семьи с детьми. Ненароком ребенок мог выскочить на асфальт в момент, когда иномарку бы занесло.

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Дрифт в троллейбусном парке.

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