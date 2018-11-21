Автоугонщик за ночь взломал две машины в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:09 2018-11-21T07:11:13+03:00

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В Снежинске в ночь на 21 ноября молодой человек пытался два раза угнать машины, но только одна попытка увенчалась успехом. Сначала 20-летний парень разбил стекло в старенькой отечественной «тройке» на улице Забабихина и пытался завести машину, но он не поддалась.

Тогда он пошел бродить по ночному городу и в другом дворе наткнулся на ВАЗ-2104. Проделав те же манипуляции, ему удалось завести мотор. На машине он уехал в село Воскресенское, где бросил машину неподалеку от своей избы.

— Его и машину нашли. Возбуждено уголовное дело за угон машины без цели хищения. По статье грозит до пяти лет колонии. Подозреваемый под подпиской о невыезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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