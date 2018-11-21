Маршрутчик под наркотой возил пассажиров в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-21T07:22:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Опьяненного дурманом маршрутчика обнаружили, когда он попал в аварию. Причем все указывало на то, что он не виноват. В маршрутное такси Fiat №96 в районе остановки Чайковского по Братьев Кашириных врезался микроавтобус Ford №48.

Получается, другая маршрутка не соблюдала дистанцию, вот и влетела в задний бампер. Ведь обычно виноват в таких ДТП именно идущий позади автомобиль. Но во время выяснения обстоятельств всплыла дополнительная причина аварии.

— За рулем Fiat был 44-летний водитель с признаками наркотического опьянения. Из-за аварии в его машине ударилась пассажирка, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

За вождение в состоянии наркотического опьянение предусмотрено лишение прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06