Маршрутчик под наркотой возил пассажиров в Челябинске
Опьяненного дурманом маршрутчика обнаружили, когда он попал в аварию. Причем все указывало на то, что он не виноват. В маршрутное такси Fiat №96 в районе остановки Чайковского по Братьев Кашириных врезался микроавтобус Ford №48.
Получается, другая маршрутка не соблюдала дистанцию, вот и влетела в задний бампер. Ведь обычно виноват в таких ДТП именно идущий позади автомобиль. Но во время выяснения обстоятельств всплыла дополнительная причина аварии.
— За рулем Fiat был 44-летний водитель с признаками наркотического опьянения. Из-за аварии в его машине ударилась пассажирка, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
За вождение в состоянии наркотического опьянение предусмотрено лишение прав.
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