2018-11-21T07:22:51+03:00
Происшествия

Маршрутчик под наркотой возил пассажиров в Челябинске

Это выяснилось после аварии
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ГИБДД ЧелябинскаФото: ГИБДД Челябинска
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Опьяненного дурманом маршрутчика обнаружили, когда он попал в аварию. Причем все указывало на то, что он не виноват. В маршрутное такси Fiat №96 в районе остановки Чайковского по Братьев Кашириных врезался микроавтобус Ford №48.

Получается, другая маршрутка не соблюдала дистанцию, вот и влетела в задний бампер. Ведь обычно виноват в таких ДТП именно идущий позади автомобиль. Но во время выяснения обстоятельств всплыла дополнительная причина аварии.

— За рулем Fiat был 44-летний водитель с признаками наркотического опьянения. Из-за аварии в его машине ударилась пассажирка, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

За вождение в состоянии наркотического опьянение предусмотрено лишение прав.

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