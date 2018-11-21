2018-11-21T08:30:28+03:00
Происшествия

Во время драки в Челябинской области южноуралец умудрился снять обручальное кольцо у противника и сбежать

Теперь его будут судить за грабеж
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиФото: ГУ МВД России по Челябинской области
Изменить размер текста:

В дежурную часть позвонил житель Чебаркуля. Рассказал, что только что у него украли обручальное кольцо. Он пошел в продуктовый магазин, где повздорил с другим покупателем. Словесная перепалка закончилась дракой мужчин.

В процессе поединка, агрессор снял у противника обручальное кольцо с пальца. После этого сбежал. Отыскали его через пару часов.

— Стоимость кольца около 5 000 рублей. Подозреваемому 36 лет. Его уже судили за кражи и грабеж. Возбуждено уголовное дело за грабеж. По статье грозит до четырех лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщину весом 300 кг госпитализировали в Челябинской области
Человек человеку — друг. В Челябинской области 10 тысяч волонтеров вершат добрые дела
Маршрутчик под наркотой возил пассажиров в Челябинске
В Челябинске стройотрядовцы хотят возводить здания к саммитам ШОС и БРИКС
Автоугонщик за ночь взломал две машины в Челябинской области
Уличный гонщик устроил дрифт посреди троллейбусного парка в Челябинске
Дорожники Челябинска отчитались, что к уборке снега готовы на 100%
Дело на миллион рублей: школьники из Челябинской области обокрали салон связи
Из-за вируса в женской колонии Челябинска умер ребенок
Житель Челябинска бьет тревогу: его ребенка пыталась увезти незнакомая женщина
«Он добрый и ласковый»: теледива из Челябинска Лариса Сладкова рассказала о любовной связи с Серовым
«Трактор» начал домашнюю серию «сухим» поражением от «Ак Барса»