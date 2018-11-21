Во время драки в Челябинской области южноуралец умудрился снять обручальное кольцо у противника и сбежать

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-21T08:30:28+03:00

Теперь его будут судить за грабеж

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В дежурную часть позвонил житель Чебаркуля. Рассказал, что только что у него украли обручальное кольцо. Он пошел в продуктовый магазин, где повздорил с другим покупателем. Словесная перепалка закончилась дракой мужчин.

В процессе поединка, агрессор снял у противника обручальное кольцо с пальца. После этого сбежал. Отыскали его через пару часов.

— Стоимость кольца около 5 000 рублей. Подозреваемому 36 лет. Его уже судили за кражи и грабеж. Возбуждено уголовное дело за грабеж. По статье грозит до четырех лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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