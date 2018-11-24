2018-11-24T08:32:07+03:00
Общество

В Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропал егерь

Его машину нашли сгоревшей на трассе
Лидия ПЕСКОВА
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Петр Уряшев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.Петр Уряшев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.
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Полиция разыскивает южноуральского егеря Петра Уряшева, который пропал в минувший четверг, 22 ноября, на автодороге между поселками Зауральский и Таянды, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сгоревший УАЗик егеря обнаружили вечером на границе Еманжелинского и Еткульского районов. Сам 58-летний Петр Уряшев пропал. В больницы области он не обращался, на связь с родными не выходил. Сейчас мужчина числится без вести пропавшим.

Если вы стали свидетелем этого происшествия (а все случилось в промежутке между 17.00 и 19.00) либо знаете, где находится Петр Уряшев, позвоните в дежурную часть полиции Еткульского района по телефону 8 (35145) 2-15-78 или в любое отделение полиции.

В день пропажи Петр Уряшев был одет в темно-зеленый камуфляж. Сам мужчина невысокого роста и плотного телосложения.

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