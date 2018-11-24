2018-11-24T10:45:52+03:00
Общество

Зарезавший девочку житель Челябинской области заплатил ее родителям миллион рублей

И отсидит 14 лет в колонии особого режима
Лидия ПЕСКОВА
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В Сатке вынесли приговор 43-летнему мужчине, который в июле 2017 года зарезал на улице 14-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Установлено, что обвиняемый в малолюдном месте напал на девочку в ходе бытового конфликта и нанес школьнице несколько ударов ножом. Они, увы, оказались смертельными, — уточняют подробности преступления в ведомстве.

Расследуя это дело, команда следователей назначила и провела 15 экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую, допросили более 100 свидетелей. Это позволило доказать вину подсудимого, хотя свидетелей убийства не нашлось.

Суд приговорил осужденного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. С осужденного также взыскан 1 млн. рублей в пользу близких погибшей.

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