Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные
Если вы думаете, что в колонии осужденные просто сидят на нарах и ждут окончания своего срока, то ошибаетесь. Осужденным положено зарабатывать, чтобы оплачивать свое содержание жизнь и отдавать долги потерпевшим. Для этого в исправительной колонии № 2 открыли новое швейное производство, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
— Швейный цех позволит дополнительно трудоустроить 80 осужденных. Заключенные уже начали пошив спецкостюмов и рукавиц, — добавляют в ведомстве.
В церемонии открытия цеха участвовали начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант, начальник ИК-2 Александр Полянский, а также руководители исправительных учреждений региона.
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