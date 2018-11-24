Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-24T16:06:42+03:00

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Если вы думаете, что в колонии осужденные просто сидят на нарах и ждут окончания своего срока, то ошибаетесь. Осужденным положено зарабатывать, чтобы оплачивать свое содержание жизнь и отдавать долги потерпевшим. Для этого в исправительной колонии № 2 открыли новое швейное производство, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

— Швейный цех позволит дополнительно трудоустроить 80 осужденных. Заключенные уже начали пошив спецкостюмов и рукавиц, — добавляют в ведомстве.

В церемонии открытия цеха участвовали начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант, начальник ИК-2 Александр Полянский, а также руководители исправительных учреждений региона.

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