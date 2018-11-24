«Трактор», ведя в счете, уступил нижегородскому «Торпедо»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-11-24T17:55:06+03:00

Челябинцы первыми забросили две шайбы, но не смогли довести матч до победы, счет 3:5

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К пятой минуте второго периода черно-белые вели в счете 2:0, — легионеры черно-белых Ник Бэйлен и Райан Стоа забросили по голу. Однако потом забивали только торпедовцы. В середине третьего периода нижегородцы уже вели в счете 4:2. Андрей Ерофеев вернул «Трактору» надежду, сократив преимущество гостей до одной шайбы.

Незадолго до сирены челябинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли. Зато получили еще одну шайбу в свои ворота. Итог — 3:5

Кстати, перед матчем два игрока «Трактора» попали в лазарет. Защитнику Никите Хлыстову была проведена экстренная операция по удалению аппендицита. В списке травмированных оказался и финский форвард Йонас Энлунд — он получил рецидив старой травмы в прошлом матче с «Нефтехимиком», но к матчу с «Адмиралом» (29 ноября) он должен выйти на лед, равно, как и один из лучших бомбардиров Пол Щехура.

Впереди у «Трактора» еще два матча домашней серии. 29 ноября — с «Адмиралом» (19.00), 1 декабря — с рижским «Динамо» (17.00).

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