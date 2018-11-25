2018-11-25T09:22:50+03:00
Происшествия

Воры-гастролеры украли из магазинов Копейска продуктов на 20 тысяч рублей

Они специально приезжали для этого из Миасса
Людмила СТЕПАШКИНА
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24 ноября в полицию Копейска обратились сотрудники двух магазинов одной сети. У них с полок пропали продукты: копченая импортная колбаса, элитный сыр в упаковках, дорогой алкоголь. Все украденное потянуло на сумму более 20 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и вычислили по ним двух подозрительных типов, которые побывали в супермаркетах с небольшой разницей во времени. Также с камер был снят номер такси, в которое садилась эта парочка. Нашли водителя машины, он рассказал, что увозил двух мужчин в Миасс.

Там их и повязали!

— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержаны подозреваемые, двое ранее судимых жителей Миасса 1977 и 1985 годов рождения. Они признались, что приезжали в Копейск и выносили под одеждой продукты. После в Миасс их продали, — комментируют в главном управлении МВД России по Челябинской области.

Задержанным грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас они ждут суда под подпиской о невыезде.

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