Воры-гастролеры украли из магазинов Копейска продуктов на 20 тысяч рублей
24 ноября в полицию Копейска обратились сотрудники двух магазинов одной сети. У них с полок пропали продукты: копченая импортная колбаса, элитный сыр в упаковках, дорогой алкоголь. Все украденное потянуло на сумму более 20 тысяч рублей.
Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и вычислили по ним двух подозрительных типов, которые побывали в супермаркетах с небольшой разницей во времени. Также с камер был снят номер такси, в которое садилась эта парочка. Нашли водителя машины, он рассказал, что увозил двух мужчин в Миасс.
Там их и повязали!
— Сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержаны подозреваемые, двое ранее судимых жителей Миасса 1977 и 1985 годов рождения. Они признались, что приезжали в Копейск и выносили под одеждой продукты. После в Миасс их продали, — комментируют в главном управлении МВД России по Челябинской области.
Задержанным грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас они ждут суда под подпиской о невыезде.
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