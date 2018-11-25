В Челябинске автомобилисты вступились за смесь, которой поливают дороги

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-25T10:46:52+03:00

Они считают, что можно потерпеть грязь ради борьбы с гололедом

Изменить размер текста: A A

В группе «Подслушано Челябинск» появился пост:

— Что у нас опять с дорогами? Снова поливают какой то ерундой — машина вся в узорах, как от мороза. И со стекла этот жир не стереть. Уже этот мелкий снег растаял, а эта параша, извините меня, не вымерзает. И асфальт в какой то ерунде.

Тут же завязался спор челябинцев. Причем многие вступились за пескосоляную смесь, которой посыпают наши дороги.

Станислав:

— Да лучше пусть посыпают, чем лед будет. Машину помыть можно, а то некоторые водители и по сухому асфальту ездить не умеют, а на льду и подавно.

Анастасия:

— Я стекла и зеркала оттереть не могла. Ужасно

Владислав:

— Снег растаял, да опять выпадет, ничего страшного, машины и так постоянно моем из-за грязи или после дождей. Зима — не исключение.

Евгения:

— Каждый год сыпят во избежании инцидентов на дороге, это норма.

Наталья:

— Вчера был мороз, незамерзайка замерзала в системе. На дороге — грязь, на светофорах тряпкой лобовое стекло протирала. Солнце светило прямо глаза, из-за грязи все отсвечивало. Вот вам и аварии на дорогах. Ехала вчера почти что вслепую. Незамерзайка оттаяла только, когда до места доехала.

КОММЕНТАРИЙ

— От песко-соляной смеси мы отказались, потому что от нее много пыли: автомобилисты жаловались на сколы и царапины на кузовах и стеклах, а весной газоны завалены щебнем и песком, — говорят в АО «Южуралмост». — Мы используем смоченную поваренную соль. Она лучше прилипает к дороге и грязи и вреда не несет.

КСТАТИ

С кого требовать чистоту? Куда звонить и жаловаться на гололед и грязь в Челябинске (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сообщайте нам свои новости, присылайте фото и видео

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06