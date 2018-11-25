Площадь в Челябинске изуродовали коричневым забором

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-25T11:53:12+03:00

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Челябинск уже давно стал раем для разномастных нелегальных киосков. С ними вроде бы как борются, но все бестолку. А киоски, что стоят на площадке возле кинотеатра Победы, вполне себе легальные. Там находится ярмарка.

Только вот слово «ярмарка» вызывает ассоциации с европейскими площадями, на которых торгуют всякими товарами. И выглядят они ярко, весело. И сделаны так, что не закрывают обзор. А торговые точки украшены гирляндами.

Так уже давно делают в Москве, в Санкт-Петербурге, в соседнем Екатеринбурге, но не в Челябинске.

На ужасный внешний вид челябинской ярмарки обратил внимание Лев Владов, опубликовав в своей группе «Челябинский урбанист» пост с фотографиями современными и из совесткого прошлого:

Советская открытка сохранила память об этом месте.

— Мой любимый Комсомольский проспект изуродовали до неузнаваемости, — пишет Лев. — Мама, посмотри, что они сделали с площадью перед «Победой»! Они построили загон для ларьков!. А кинотеатр, в который я ходил после школы, и вовсе закрылся. Удивительно, как горстка чиновников за несколько лет может сделать город таким, что из него хочется сбежать. А где главный архитектор? Он разве не знает, что глухой забор на центральной улице напротив архитектурной доминанты уничтожает видовые характеристики пространства? Он уже бьет тревогу? Кто-нибудь вообще бьет тревогу?

Риторический вопрос...

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