Площадь в Челябинске изуродовали коричневым забором
Челябинск уже давно стал раем для разномастных нелегальных киосков. С ними вроде бы как борются, но все бестолку. А киоски, что стоят на площадке возле кинотеатра Победы, вполне себе легальные. Там находится ярмарка.
Только вот слово «ярмарка» вызывает ассоциации с европейскими площадями, на которых торгуют всякими товарами. И выглядят они ярко, весело. И сделаны так, что не закрывают обзор. А торговые точки украшены гирляндами.
Так уже давно делают в Москве, в Санкт-Петербурге, в соседнем Екатеринбурге, но не в Челябинске.
На ужасный внешний вид челябинской ярмарки обратил внимание Лев Владов, опубликовав в своей группе «Челябинский урбанист» пост с фотографиями современными и из совесткого прошлого:
Советская открытка сохранила память об этом месте.
— Мой любимый Комсомольский проспект изуродовали до неузнаваемости, — пишет Лев. — Мама, посмотри, что они сделали с площадью перед «Победой»! Они построили загон для ларьков!. А кинотеатр, в который я ходил после школы, и вовсе закрылся. Удивительно, как горстка чиновников за несколько лет может сделать город таким, что из него хочется сбежать. А где главный архитектор? Он разве не знает, что глухой забор на центральной улице напротив архитектурной доминанты уничтожает видовые характеристики пространства? Он уже бьет тревогу? Кто-нибудь вообще бьет тревогу?
Риторический вопрос...
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