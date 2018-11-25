2018-11-25T11:53:12+03:00
Общество

Площадь в Челябинске изуродовали коричневым забором

За ним установили торговые ларьки
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Изуродованная площадь. Главное - прибыль, а не внешний вид. Фото: Челябинский урбанист.Изуродованная площадь. Главное - прибыль, а не внешний вид. Фото: Челябинский урбанист.
Изменить размер текста:

Челябинск уже давно стал раем для разномастных нелегальных киосков. С ними вроде бы как борются, но все бестолку. А киоски, что стоят на площадке возле кинотеатра Победы, вполне себе легальные. Там находится ярмарка.

Только вот слово «ярмарка» вызывает ассоциации с европейскими площадями, на которых торгуют всякими товарами. И выглядят они ярко, весело. И сделаны так, что не закрывают обзор. А торговые точки украшены гирляндами.

Так уже давно делают в Москве, в Санкт-Петербурге, в соседнем Екатеринбурге, но не в Челябинске.

На ужасный внешний вид челябинской ярмарки обратил внимание Лев Владов, опубликовав в своей группе «Челябинский урбанист» пост с фотографиями современными и из совесткого прошлого:

Советская открытка сохранила память об этом месте.

Советская открытка сохранила память об этом месте.

— Мой любимый Комсомольский проспект изуродовали до неузнаваемости, — пишет Лев. — Мама, посмотри, что они сделали с площадью перед «Победой»! Они построили загон для ларьков!. А кинотеатр, в который я ходил после школы, и вовсе закрылся. Удивительно, как горстка чиновников за несколько лет может сделать город таким, что из него хочется сбежать. А где главный архитектор? Он разве не знает, что глухой забор на центральной улице напротив архитектурной доминанты уничтожает видовые характеристики пространства? Он уже бьет тревогу? Кто-нибудь вообще бьет тревогу?

Риторический вопрос...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске автомобилисты вступились за смесь, которой поливают дороги
Получить загранпаспорт нового поколения в Челябинске и Магнитогорске стало еще проще
Воры-гастролеры украли из магазинов Копейска продуктов на 20 тысяч рублей
Охотник из Челябинска подстрелил друга в Курганской области
«Трактор», ведя в счете, уступил нижегородскому «Торпедо»
Житель Магнитогорска чуть не съел с зельцем крысиный зуб
Спецовки и рукавицы в Челябинске будут шить осужденные
«Десятку» с ребенком зажало между столбом и трамваем в Челябинске
Находящийся в розыске житель Челябинска попал в руки Росгвардии во время очередной кражи
Детский сад загорелся в Челябинской области
Зарезавший девочку житель Челябинской области заплатил ее родителям миллион рублей
В Челябинской области при загадочных обстоятельствах пропал егерь
В Челябинске хотят переименовать улицы, названные в честь «экстремистов» Сони Кривой и Самуила Цвиллинга
МЧС предупредило: в Челябинской области будет снег и сильный ветер
В Челябинской области 118 подкидышей получают социальную пенсию