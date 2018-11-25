2018-11-25T13:46:28+03:00
Общество

«Их же просто убили!» Общественники из Челябинска ответили на обвинения в жестокости

Спор разгорелся после новости об отлове бродячих собак в Аше
Андрей СОКОЛОВ
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Стая нападала на жителей города Аша. Фото: Гражданский патруль.Стая нападала на жителей города Аша. Фото: Гражданский патруль.
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В челябинской группе организации «Гражданский патруль» появился пост:

— Осенью к нам обратились жители города Аша. Сообщили об агрессивной стае собак. Псы разогнали детей с игровых площадок, стали нападать на прохожих. После обращения «Гражданского патруля» в администрацию города, были приняты меры. В результате двух рейдов отловлено 38 собак.

Под постом челябинка Алина написала:

— Гордитесь тем, что собак «отловили». Их же просто убили! Собаки умирали, а их отсчитывали, чем больше, тем лучше. Никакого доброго и поистине человечного поступка вы не совершили.

— И правда! Лучше бы усыпили вас, — написал Андрей, обращаясь то ли к общественникам, то ли к Алине.

Алина снова написала:

— Как- то стыдно и на душе тошно, гадко, от того, что это (отлов собак прим. ред.) считается достойным поступком.

Ей ответил Александр Агарков:

— Алина, простите, «Гражданский патруль» — не зоозащитная организация, для нас в приоритете безопасность людей. В Челябинске пока еще собак никто не отстреливает — существует муниципальный питомник, где их стерилизуют, лечат, а после этого любой может взять собаку себе. Добейтесь, чтобы питомник МУП «Горэкоцентр» стал областным и чтобы туда свозили собак со всей области — тогда не нужно будет ни усыплять, ни отстреливать.

— В Челябинске после проблем с «ГорЭкоЦентром» тоже назрел вопрос отлова безнадзорных животных, — в ответ сообщил челябинец Станислав. — Сейчас, видимо, никто этим не занимается, ждем очередных случаев нападения собак на людей. Кстати, чаще они нападают на детей...

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