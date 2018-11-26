В Челябинской области рабочая неделя начнется с метели и гололедицы

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-26T06:00:07+03:00

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Понедельник, 26 ноября, будет ветреным и скользким. Синоптики ожидают сегодня небольшой снег, слабые метели и гололедицу на дорогах.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, днем температура по области составит -3,-8 градусов, в горах и низинах до -13. Ветер западный 3-8 м/с, отдельные порывы достигнут 16 м/c.

В Челябинске столбики опустятся до -8 градусов, ночью — до -12.

В целом синоптики обещают теплую неделю областному центру. Со вторника по четверг будет идти снег, температура -4, -7 градусов. В пятницу похолодает, будет -11 градусов, осадков не предвидится. Декабрь начнется снежной погодой и температурой до -5 градусов.

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