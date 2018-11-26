2018-11-26T06:57:05+03:00
Общество

В Челябинской области продают мандарины по 10 тысяч рублей за килограмм

Зато на «черной пятнице» их отдавали почти даром
Валентина ВАГАНОВА
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Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
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Жителей Миасса насмешила акция в продуктовом магазине в день распродаж. Мандарины по 9999 рублей продавали всего за 119! Одна из покупательниц сфотографировала «мегаскидку» и выложила фото в соцсети.

— Такой шанс нельзя упускать, берите, — написал в комментариях миассец Павел.

Опечатка на ценнике появилась в аккурат под «черную пятницу». Постоянные покупатели поделились, что в прошлом году такая же акция действовала на яблоки и айву.

Один из подписчиков поделился вот такой акцией. Фото: «Инцидент Миасс».

Один из подписчиков поделился вот такой акцией. Фото: «Инцидент Миасс».

Пока пользователи шутили на тему скидок, к обсуждению присоединился представитель магазина, извинился перед покупателями и обещал разобраться в инциденте.

— Вероятно, произошла ошибка при печати ценника. Приносим извинения за данное недоразумение.

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