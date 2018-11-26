В Челябинской области продают мандарины по 10 тысяч рублей за килограмм
Жителей Миасса насмешила акция в продуктовом магазине в день распродаж. Мандарины по 9999 рублей продавали всего за 119! Одна из покупательниц сфотографировала «мегаскидку» и выложила фото в соцсети.
— Такой шанс нельзя упускать, берите, — написал в комментариях миассец Павел.
Опечатка на ценнике появилась в аккурат под «черную пятницу». Постоянные покупатели поделились, что в прошлом году такая же акция действовала на яблоки и айву.
Один из подписчиков поделился вот такой акцией. Фото: «Инцидент Миасс».
Пока пользователи шутили на тему скидок, к обсуждению присоединился представитель магазина, извинился перед покупателями и обещал разобраться в инциденте.
— Вероятно, произошла ошибка при печати ценника. Приносим извинения за данное недоразумение.
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