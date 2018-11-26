Челябинск встал в восьмибалльных пробках из-за непогоды
Утром 26 ноября горожане опоздали на работу из-за снега и гололедицы. Дороги еще не везде расчищены, каша на проезжей части и тротуарах. По всему городу заторы, больше десятка аварий. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 9:30 утра пробки оцениваются в 8 баллов.
Стоит улица Энгельса в сторону Труда. Скорость движения здесь 5 км/ч. Такая же ситуация на улице Красная. Затор на проспекте Ленина от улицы Свободы до 3-го Интернационалла.
Пробка на Цвиллинга в сторону Свободы. Из-за аварии затор на Доватора от Шаумяна до перекрестка с Блюхера.
Затруднено движение на Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымская до Краснознаменной, от Свердловского проспекта до Кирова. Скорость движения на участке 10 км/ч.
ДТП парализовало движение на проспекте Победы от улицы Серафимовича до Свердловского проспекта. Также пробка на Молодогвардейцев в сторону «Фиесты».
Сильный затор на улице Блюхера от Кузнецова до Рылеева, машины движутся здесь со скоростью 3 км/ч.
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