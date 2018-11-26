Дороги Челябинска засыпали противогололедной смесью

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-26T09:36:13+03:00

В мэрии заявляют, что жалоб от автомобилистов не поступало

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Всю ночь в нашем городе шел снег, и утром сервис Яндекс пробки показывал заторы в 8 баллов.

На аппаратном совещании заявили, что ситуация в городе штатная. Жалоб на состояние дорог от автомобилистов не поступало.

— Снег закончился в 5.30 утра. Ночная смена уборочных машин вышла на улицы в 20.00. С воскресного вечера на дороги высыпано 1,7 тыс тонн противогололедных реагентов, — отчитался замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

В 7.30 две машины, например, работали на ул. Елькина.

- Машины эти объехать очень сложно, они идут елочкой, занимают большую часть дороги, — сообщил редактор радио «Комсомольская правда» - Челябинск» Макс Бережнов.

Врио главы города Владимир Елистратов заявил, что «пока ехал на работу, ни одной уборочной машины на улицах не встретил».

Во вторник, 27 ноября, в Челябинск приедет полпред Николай Цуканов. Дороги, предупредил Елистратов, должны быть полностью очищены от снега.

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