В Челябинской области сотрудник Россельхознадзора задержан за взятку в 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-26T10:27:09+03:00

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В Троицке заключили под стражу инспектора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору области. Он подозревается в получении взятки в 150 тысяч рублей. Такую сумму сотрудник получил за то, что подделывал документы на яблоки, закупленные бизнесменами в запретной из-за санкций Польше. Фрукты ввозили в Россию через Казахстан, оформляли так, будто они там и выращены.

Сначала оперативники вышли на посредников — двух индивидуальных предпринимателей из Казахстана. Их задержали в Челябинске при получении денег от взяткодателя. А затем уже в Троицке с поличным взяли инспектора.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до восьми лет. Задержанный заключен под стражу, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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