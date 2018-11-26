2018-11-26T11:27:33+03:00
Общество

Челябинск попал в топ-10 самых курящих городов России

Рейтинг формировался исходя из пристрастия к вредной привычке
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Независимое агентство ZOOM MARKET опубликовало рейтинг российских городов, где больше всего курильщиков. Опрос проводился в ноябре 2018 года.

Эксперты собирали данные по методу личного интервью, опросив почти три тысячи человек в 20 городах страны. Респондентам в возрасте от 23 до 76 лет задавали вопросы:

— Вы курите?

— Члены вашей семьи курят?

— Раньше вы курили?

По итогам исследований больше всего курильщиков проживает в Брянске. Челябинск в этом рейтинге занимает 6 место. Также в десятку самых курящих городов попали Москва, Краснодар, Волгоград, Иваново, Воронеж и Пермь. Замыкает список — Казань.

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