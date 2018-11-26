Дубровский запретил администрации Катав-Ивановского района покупать дорогую иномарку
Катав-Ивановским чиновникам не удастся купить новую машину за 5 млн. руб. Аукцион потребовал отменить губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Такая закупка нецелесообразна, — объяснили в пресс-службе.
Скорее всего, иномарка предназначалась главе района или кому-то из его заместителей.
О сомнительном аукционе первыми заговорили активисты Общероссийского народного фронта. По данным ОНФ, в требованиях к автомобилю были панорамная крыша, мультимедийная система для пассажиров и кожаные сидения.
— И все это на фоне того, что в сентябре Катав-Ивановский район пострадал от землетрясения, — отмечают активисты.