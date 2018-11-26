Дубровский запретил администрации Катав-Ивановского района покупать дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-26T13:19:10+03:00

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Катав-Ивановским чиновникам не удастся купить новую машину за 5 млн. руб. Аукцион потребовал отменить губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Такая закупка нецелесообразна, — объяснили в пресс-службе.

Скорее всего, иномарка предназначалась главе района или кому-то из его заместителей.

О сомнительном аукционе первыми заговорили активисты Общероссийского народного фронта. По данным ОНФ, в требованиях к автомобилю были панорамная крыша, мультимедийная система для пассажиров и кожаные сидения.

— И все это на фоне того, что в сентябре Катав-Ивановский район пострадал от землетрясения, — отмечают активисты.