2018-11-26T14:03:40+03:00
Происшествия

В Челябинске «легковушка» сбила мужчину, а его собаку протащила под колесами

Пострадавший не хотел ехать в больницу без своего питомца
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com Автор: Екатерина ЗариповаФото: vk.com Автор: Екатерина Зарипова
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ДТП произошло вечером 25 ноября в Металлургическом районе. Жителей дома №25 по улице Жукова напугал громкий визг собаки. Оказалось, что пес попал под машину и застрял под колесами. .

По словам очевидцев ротвейлера и его хозяина сбила «легковушка». От удара мужчина отлетел в сторону, а застрявшего под колесами пса, автомобиль протащил по асфальту на несколько метров вперед.

— На улице Жукова 29-летний водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода. 43-летний мужчина вместе со своей собакой переходил дорогу слева направо по ходу движения. В результате аварии получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Челябинска.

На помощь пострадавшим бросились случайные прохожие. Люди вытащили ротвейлера из под машины.

"Хозяин увидел, что пес жив, прижал его к себе и не хотел ехать без собаки в больницу", — пишут в социальных сетях свидетели аварии.

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