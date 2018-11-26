В Челябинске «легковушка» сбила мужчину, а его собаку протащила под колесами
ДТП произошло вечером 25 ноября в Металлургическом районе. Жителей дома №25 по улице Жукова напугал громкий визг собаки. Оказалось, что пес попал под машину и застрял под колесами. .
По словам очевидцев ротвейлера и его хозяина сбила «легковушка». От удара мужчина отлетел в сторону, а застрявшего под колесами пса, автомобиль протащил по асфальту на несколько метров вперед.
— На улице Жукова 29-летний водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода. 43-летний мужчина вместе со своей собакой переходил дорогу слева направо по ходу движения. В результате аварии получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Челябинска.
На помощь пострадавшим бросились случайные прохожие. Люди вытащили ротвейлера из под машины.
"Хозяин увидел, что пес жив, прижал его к себе и не хотел ехать без собаки в больницу", — пишут в социальных сетях свидетели аварии.
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