2018-11-26T15:58:50+03:00
Происшествия

Неизвестные сняли сразу 18 колес с припаркованного грузовика в Челябинске

Горожане гадают, на чем воры увозили краденую резину
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "На дорогах Челябинска" Автор: Дмитрий СофинФото: vk.com "На дорогах Челябинска" Автор: Дмитрий Софин
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Фото «разутого» КамАЗа с прицепом выложили в сеть жители Ленинского района Челябинска. Зрелище непривычное. Большегруз сиротливо стоит на дощечках на улице Масленникова.

Пока водитель спал, автоворы умудрились снять с грузовика все 18 колес. Похоже, воришкам пришлось изрядно попотеть. С обычным домкратом и ключом «балонником» такую операцию не провернуть. Здесь требуется оборудование посерьезнее — мощный домкрат и ключ для грузовиков.

Горожане тем временем гадают, на чем воры умыкнули краденую резину.

Одни считают, чтобы увезти 18 колес нужен еще один большегруз с таким же прицепом. Другие уверяют, что достаточно и ГАЗель, если сделать на ней несколько рейсов.

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