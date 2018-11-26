Неизвестные сняли сразу 18 колес с припаркованного грузовика в Челябинске
Фото «разутого» КамАЗа с прицепом выложили в сеть жители Ленинского района Челябинска. Зрелище непривычное. Большегруз сиротливо стоит на дощечках на улице Масленникова.
Пока водитель спал, автоворы умудрились снять с грузовика все 18 колес. Похоже, воришкам пришлось изрядно попотеть. С обычным домкратом и ключом «балонником» такую операцию не провернуть. Здесь требуется оборудование посерьезнее — мощный домкрат и ключ для грузовиков.
Горожане тем временем гадают, на чем воры умыкнули краденую резину.
Одни считают, чтобы увезти 18 колес нужен еще один большегруз с таким же прицепом. Другие уверяют, что достаточно и ГАЗель, если сделать на ней несколько рейсов.
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