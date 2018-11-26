Двое пенсионеров погибли во время пожара в Челябинской области
ЧП произошло на прошедших выходных в поселке Новогорный под Озерском. Рано утром, 25 ноября, в квартире на улице Садовая, 1а, вспыхнул огонь — коротнула проводка. Пенсионеры погибли. Возможно, они надышались продуктами горения и не проснулись.
— В 5 часов 20 минут утра в квартире произошло замыкание электропроводки, после чего начался пожар. В огне погибли 89-летний дедушка и 61-летняя женщина, — пишут местные СМИ.
Сейчас специалисты проводят проверку по факту происшествия. Обстоятельства устанавливаются.
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