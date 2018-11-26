Двое пенсионеров погибли во время пожара в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-26T16:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на прошедших выходных в поселке Новогорный под Озерском. Рано утром, 25 ноября, в квартире на улице Садовая, 1а, вспыхнул огонь — коротнула проводка. Пенсионеры погибли. Возможно, они надышались продуктами горения и не проснулись.

— В 5 часов 20 минут утра в квартире произошло замыкание электропроводки, после чего начался пожар. В огне погибли 89-летний дедушка и 61-летняя женщина, — пишут местные СМИ.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту происшествия. Обстоятельства устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.