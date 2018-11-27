"Мы привыкли": в Магнитогорске детей не удивил таракан в школьном обеде

СЕГОДНЯ 04:46 2018-11-27T04:46:17+03:00

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Школьница выложила снимок неаппетитного обеда в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. Она уверяет, что макаронами с тараканом их кормят в столовой. Пост был анонимным, поэтому номер учебного заведения пока не указываем. Но в комментариях другая ученица подтвердила, что тоже не раз видела тараканов в этой столовой. Правда, потом она удалила свое сообщение. Однако, были и те, кто не побоялся оставить комментарий.

— Учусь в этой школе. Таракашки пешком ходят, как будто так и надо, а еще волосики в тарелках. Привыкаешь... А что делать? Если шум поднимать, то на нас же — детях — потом отрываться будут. Вот никто и не хочет лезть, — прокомментировала Анна.

— Мой ребенок в школе не ест. Тоже увидела таракана, и больше ни ногой в столовую, — написала Ольга Вернова.

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