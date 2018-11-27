Можно ли рефинансироваться выгодно и где взять кредит на бизнес: спросим у банкира
Пресс-конференция о выгодных предложениях банка «УРАЛСИБ» пройдет в Челябинске 28 ноября
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Как оформить банковскую карту и выиграть 5 000 000 рублей? Где взять кредит на максимально лояльных условиях? Кто поможет начинающему предпринимателю построить выгодный бизнес? И как рефинансировать любой кредит с реальной выгодой?
На эти и другие вопросы ответят Председатель Правления ПАО «Банк УРАЛСИБ» Константин Бабров и Вице-президент по связям с общественностью ПАО «Банк УРАЛСИБ» Ирина Волина.
Пресс-конференция состоится 28 ноября с 11.00 до 12.00 в пресс-центре «Комсомольской правды» по адресу: ул. Красная, 4, 6-й этаж, офис 608. Справки и аккредитация по телефону: (351) 265-16-33.