2018-11-27T11:15:17+03:00
Происшествия

Челябинскому полицейскому, убившему бывшую жену, вынесли приговор

Он полностью признал вину
Валентина ВАГАНОВА
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Супруги прожили вместе 12 лет. У них есть 13-летняя дочь. Фото: соцсети.Супруги прожили вместе 12 лет. У них есть 13-летняя дочь. Фото: соцсети.
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Металлургический районный суд в понедельник, 26 ноября, вынес приговор экс-полицейскому Вячеславу Валееву. Его признали виновным в убийстве 35-летней бывшей супруги Алины.

— Ему дали 8,5 лет строго режима. Свою вину он полностью признал, — рассказали «Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Металлургического районного суда.

35-летняя Алина пропала 18 июня. Ее разыскивали месяц. Последним девушку видел бывший муж — эксперт криминалистического центра, больше 20 лет проработавший в полиции. В день исчезновения он попросил Алину приехать в гараж и забрать вещи, которые они перевезли сюда после развода.

Супруги прожили 12 лет, развелись два года назад, муж нашел другую и ушел из семьи. Разошлись мирно, остались друзьями.

Алина после развода зарегистрировалась на сайте знакомств. Бывший муж был против ее общения с мужчинами. Боялся, начнет их водить домой, а там дочь-подросток. Из-за этого вспыхивали ссоры. Знакомые говорят, он ее ревновал.

В середине июля экс-полицейский сам пришел в отдел с повинной. Рассказал, что убил жену и закопал тело в лесу под Миассом.

Сразу после задержания его уволили из органов внутренних дел. На время следствия он находился под стражей.

У Алины осталась 13-летняя дочь. Она сейчас живет с бабушкой и тетей.

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