В Магнитогорске нашли самого жадного производителя булочек со сгущенкой
Любители сгущенки из Магнитогорска были разочарованы, когда купили в одном из магазинов слоеный язычок с начинкой из вареной сгущенки. Молочного лакомства оказалось так мало, что фото булочки решили выложить в социальных сетях.
— Я брала эту выпечку недавно, сгущенки было много. Наверно, от смены зависит, — заступается за известного производителя Екатерина Попова.
— Заботятся о вас, чтобы много сладкого не съели. Вдруг потолстеете, — иронизирует Анастасия Гусева.
Цена слоеного язычка невелика. Многие оставляют под фото веселые комментарии. Пусть язычок и обманул ожидания местных сластен, зато поднял настроение целому городу.
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