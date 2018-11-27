В Магнитогорске нашли самого жадного производителя булочек со сгущенкой

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-27T10:35:22+03:00

Местные покупатели рассказали о нем в социальных сетях

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Любители сгущенки из Магнитогорска были разочарованы, когда купили в одном из магазинов слоеный язычок с начинкой из вареной сгущенки. Молочного лакомства оказалось так мало, что фото булочки решили выложить в социальных сетях.

— Я брала эту выпечку недавно, сгущенки было много. Наверно, от смены зависит, — заступается за известного производителя Екатерина Попова.

— Заботятся о вас, чтобы много сладкого не съели. Вдруг потолстеете, — иронизирует Анастасия Гусева.

Цена слоеного язычка невелика. Многие оставляют под фото веселые комментарии. Пусть язычок и обманул ожидания местных сластен, зато поднял настроение целому городу.

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