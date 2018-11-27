Семьи южноуральцев, погибших при исполнении служебного долга, получат по 10 тысяч рублей
10 тысяч рублей получат семьи погибших при исполнении служебного долга военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности.
Выплата приурочена ко Дню матери.
Сегодня на Южном Урале живут 606 близких погибших героев. По закону к членам семей относятся родители погибшего, супруги, не вступившие в повторный брак, несовершеннолетние дети до 18 лет или дети, не достигшие 23-летнего возраста, учащиеся очных отделений.
Единовременное социальное пособие выплачивается членам семей погибших уже семь лет. На эти цели в областном бюджете ежегодно закладывается 6 млн рублей.
— Память о тех, кто честно до конца следовал своему служебному долгу и воинской присяге, должна сохраняться и служить примером последующим поколениям. Долг государства — помогать семьям погибших, что мы на своем региональном уровне делаем постоянно, — подчеркнул Борис Дубровский.