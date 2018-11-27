Семьи южноуральцев, погибших при исполнении служебного долга, получат по 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-27T11:16:21+03:00

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10 тысяч рублей получат семьи погибших при исполнении служебного долга военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности.

Выплата приурочена ко Дню матери.

Сегодня на Южном Урале живут 606 близких погибших героев. По закону к членам семей относятся родители погибшего, супруги, не вступившие в повторный брак, несовершеннолетние дети до 18 лет или дети, не достигшие 23-летнего возраста, учащиеся очных отделений.

Единовременное социальное пособие выплачивается членам семей погибших уже семь лет. На эти цели в областном бюджете ежегодно закладывается 6 млн рублей.

— Память о тех, кто честно до конца следовал своему служебному долгу и воинской присяге, должна сохраняться и служить примером последующим поколениям. Долг государства — помогать семьям погибших, что мы на своем региональном уровне делаем постоянно, — подчеркнул Борис Дубровский.