Главной библиотеке Челябинской области исполнилось 120 лет

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-27T12:09:44+03:00

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29 ноября в 10.00в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Центральная библиотека как ресурс интеллектуального развития региона».

В 16.00 того же дня в конференц-зале конгресс-холла «Малахит» состоится торжественное празднование 120-летия ЧОУНБ «Виват, библиотека!».

Гостями праздника станут коллектив Публичной библиотеки и партнеры, старейшие читатели и ветераны библиотеки. В торжественной обстановке лучшие сотрудники будут награждены грамотами и благодарственными письмами от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ЗСО Челябинской области, министерства культуры региона и администрации города.

А в фойе библиотеки откроется экспозиции «Публичка в объективе южноуральских фотографов».

В отделе редких книг Публичной библиотеки откроется выставка «Страницы истории главной библиотеки Челябинской области».

Читатели и гости библиотеки увидят бесценные реликвии — первые книги, поступившие в фонд библиотеки, ставшие историческим ядром фонда, издания из коллекции «Библиотека Товарищества «Бр. Покровские»; книги, поступившие в фонд после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.