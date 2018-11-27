2018-11-27T12:18:37+03:00
Общество

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев получил должность вице-губернатора области

Распоряжение об этом подписал Борис Дубровский
Лидия ПЕСКОВА
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Евгений Тефтелев пошел на повышение.Евгений Тефтелев пошел на повышение.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 27 ноября, Борис Дубровский подписал постановление о назначении бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева заместителем губернатора области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Напомним, еще 20 ноября депутаты Городской думы официально приняли отставку бывшего мэра, а временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначили Владимира Елистратова.

Уже тогда стало известно, что после отставки Евгений Тефтелев с государственной службы не уйдет, а будет курировать министерство имущества и управление делами губернатора области.

Чем запомнился Евгений Тефтелев на посту главы Челябинска, читайте в нашем материале.

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