2018-11-27T14:52:44+03:00
Общество

Челябинская львица Лола стала героиней ТВ-шоу в США

За океаном восхищаются общительности дикой кошки, живущей в парке «Тайган»
Инна КУМЕЙКО
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Лола - звезда "Тайгана". Фото: Татьяна Алексагина.Лола - звезда "Тайгана". Фото: Татьяна Алексагина.
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Львице Лоле, спасенной челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, очень хорошо в Крыму. В сафари-парке «Тайган» она обзавелась мини-прайдом, родила малышку Лилу и освоила езду на автомобиле.

По «Тайгану» курсируют туристические электроавтомобильчики: гостей-смельчаков создатель сафари-парка Олег Зубков катает прямо по прерии, подвозит ко львам.

Лола первой из хищников сообразила, что прокатиться с ветерком в компании людей — здорово. И не пропускала ни одного автомобиля, карабкаясь чуть не на колени туристов. Урча, терлась о плечи, облизывала руки. Будто не грозная хищница, царица саванны, а домашняя кошечка.

Видео с Лолой-автомобилисткой в Интернете набирают сотни «лайков». Восторженные экскурсанты заказывали поездки «к Лоле». А она их будто поджидала и проворно прыгала в машинку.

Весть о ласковой львице дошла до США. В ТВ-шоу «Right this minute» американцы в духе «вау-вау!» рассказали о львице и прокрутили видео с Лолой.

Сейчас в крымской степи уже прохладно, потому львов и тигров переводят на зимние «квартиры». Прайд Лолы навестил владелец «Тайгана» Олег Зубков. Нежная львица никак не хотела его отпускать. Хватала зубами, цеплялась лапами. Все от большой любви.

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Челябинская звезда сафари-парка «Тайган» львица Лола стала героиней американского ТВ-шоу.! другой источник

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