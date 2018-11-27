Полпред Цуканов и губернатор Дубровский говорили о саммитах и экологии Челябинска

27 Нояб. 22:12 2018-11-27T22:12:33+03:00

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Полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский провели двустороннюю встречу, на которой обсуждали подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, шаги по улучшению экологии в городе.

Накануне визита полпреда в Челябинске выпал снег. У горожан есть вопросы по уборке дорог и тротуаров.

— Челябинск — замечательный город. Сейчас зима, увидел, что снег убирают. Для вашего региона обильные снегопады и морозы — данность, поэтому нужно справляться с этой работой, — подчеркнул Цуканов.

Ключевая задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, — улучшение экологической обстановки в Челябинске. Один из ее источников неблагополучия — свалка. Сейчас она закрыта для рекультивации.

— Должна быть выстроена работа по решению этой проблемы. Как вижу, вам удалось справиться с вопросом вывоза мусора, который мы видели два месяца назад, — сказал полпред.

Губернатор Дубровский пояснил: регион ждет решения по выбору единственного поставщика работ по рекультивации свалки. Далее начнется проектирование рекультивации. До конца 2020 г технический этап должен быть завершен. В 2021 г начнутся внешние изменения территории.

Кроме того, город перейдет на обслуживание транспортом на газомоторном топливе. Вместе с компанией НОВАТЭК в работе проект перевода общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо.