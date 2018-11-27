2018-11-27T22:12:33+03:00
Общество

Полпред Цуканов и губернатор Дубровский говорили о саммитах и экологии Челябинска

В резиденции главы региона прошло рабочее совещание
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский провели двустороннюю встречу, на которой обсуждали подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, шаги по улучшению экологии в городе.

Накануне визита полпреда в Челябинске выпал снег. У горожан есть вопросы по уборке дорог и тротуаров.

— Челябинск — замечательный город. Сейчас зима, увидел, что снег убирают. Для вашего региона обильные снегопады и морозы — данность, поэтому нужно справляться с этой работой, — подчеркнул Цуканов.

Ключевая задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, — улучшение экологической обстановки в Челябинске. Один из ее источников неблагополучия — свалка. Сейчас она закрыта для рекультивации.

— Должна быть выстроена работа по решению этой проблемы. Как вижу, вам удалось справиться с вопросом вывоза мусора, который мы видели два месяца назад, — сказал полпред.

Губернатор Дубровский пояснил: регион ждет решения по выбору единственного поставщика работ по рекультивации свалки. Далее начнется проектирование рекультивации. До конца 2020 г технический этап должен быть завершен. В 2021 г начнутся внешние изменения территории.

Кроме того, город перейдет на обслуживание транспортом на газомоторном топливе. Вместе с компанией НОВАТЭК в работе проект перевода общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Успеть к саммитам: все большие стройки завершатся до лета 2020 года
Челябинская львица Лола стала героиней ТВ-шоу в США
На Южный Урал движется сильный снегопад
«Марафон талантов»: станут известны лауреаты масштабного конкурса
На Южном Урале нашли место гибели пропавшего мужчины с велосипедом
В Челябинске появятся башня ШОС и башня БРИКС
Доноры Челябинской области сдали на акции 94 литра крови
В интернет наконец выложили первый суперуспешный фильм, который создали в Челябинске
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев получил должность вице-губернатора области
Главной библиотеке Челябинской области исполнилось 120 лет
Фотохудожник из Татарстана снял неземной рассвет на Таганае
Семьи южноуральцев, погибших при исполнении служебного долга, получат по 10 тысяч рублей
Челябинскому экс-полицейскому, убившему бывшую жену, вынесли приговор
Незадачливого тракториста отпустили на свадьбу из-под ареста в Челябинской области
В Магнитогорске нашли самого жадного производителя булочек со сгущенкой
Можно ли рефинансироваться выгодно и где взять кредит на бизнес: спросим у банкира
На месте танкового училища в Челябинске построят высотки
В Челябинске из-за ремонта не будут работать светофоры
В голосовании за название Челябинского аэропорта лидирует имя Курчатова
Челябинцы смогут купить новостройки в Санкт-Петербурге по цене от 1,8 млн рублей
В Магнитогорске белки покусали 13 детей
"Мы привыкли": в Магнитогорске детей не удивил таракан в школьном обеде
В Челябинской области продавцы выдают искусственную красную икру за натуральную
Про художницу из Челябинска, покоряющую Крайний Север с мужем и двумя детьми, снимают фильм
Таксист из Магнитогорска, которого обвинили в приставаниях к 15-летней пассажирке, написал встречное заявление