2018-11-27T22:09:50+03:00
Общество

Успеть к саммитам: все большие стройки завершатся до лета 2020 года

Полпред президента Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский посетили стройплощадки Челябинска
Ольга АНТОНОВА
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Конгресс-холл "Таганай-2020" примет основные заседания саммитов. Фото: gubernator74.ruКонгресс-холл "Таганай-2020" примет основные заседания саммитов. Фото: gubernator74.ru
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Стройплощадки объектов к саммитам-2020 губернатор Борис Дубровский курирует лично и бывает на них чуть не каждую неделю. Иногда в выходной, спозаранку. Во второй половине дня 28 ноября компанию главе региона составил полпред Президента в УрФО Николай Цуканов.

Итак, новый аэровокзал аэропорта «Челябинск» возводится частным инвестором. Строительство идет по графику, чтобы в декабре 2019 г новый терминал принял первых пассажиров.

Реконструкция аэродрома разбита на 2 этапа. Сначала подрядчик реконструирует и расширит существующий перрон, рулежные дорожки и пр. Второй этап — строительство дополнительных мест стоянок.

В правом крыле конгресс-холла «Таганай-2020»построены все 5 этажей. В левом крыле монтируются перекрытия 4 этажа. «Таганай» откроют в декабре 2019 г.

Полпред и губернатор осмотрели стройплощадку гостиницы по ул. Васенко 94.

— Используем технологии зимнего строительства. Да, сезонное удорожание есть, сезонное замедление всегда есть на стройке. Мы в своих планах это учитываем, это никак не отразится на сроках сдачи, — подчеркнул Дубровский.

Осмотрели Цуканов и Дубровский стройплощадку 37-этажного общественно-делового центра «Конгресс-холл». На берегу реки кипит стройка. Заключены договоры технологического подключения к инженерным сетям ресурсоснабжения. Срок сдачи — 1 квартал 2020 г. Обещают благоустроить и территорию вокруг.

Конгресс-холл "Крылья" власти не сбрасывают со счетов, обещают построить к саммитам. Фото: gubernator74.ru

Конгресс-холл "Крылья" власти не сбрасывают со счетов, обещают построить к саммитам. Фото: gubernator74.ru

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