Трамвай №6 вернут в Челябинск
Трамвай №6 прекратил ходить осенью этого года. Он курсировал между ЧТЗ и Медгородком. Маршрут был невыгоден депо и его временно приостановили. Хотели посмотреть на реакцию людей. Пассажиры возмутились и попросили вернуть трамвай.
В новый рейс «шестерка» выйдет с 1 декабря. Правда пока в очень лаконичном составе:: всего три вагона, с интервалом в 30-40 минут.
— Раньше трамвай шел с Карла Маркса на Труда, а потом к «Юности». Мы уже попросили администрацию Челябинска рассмотреть вариант возврата трамвая на прежнюю линию. Постараемся вернуть все обратно в следующем году, — говорит директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.