2018-11-28T05:09:31+03:00
Общество

Трамвай №6 вернут в Челябинск

Он начинает курсировать с 1 декабря
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске с 1 декабря трамвайный маршрут № 6 вернётся на линиюВ Челябинске с 1 декабря трамвайный маршрут № 6 вернётся на линиюФото: Андрей АБРАМОВ
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Трамвай №6 прекратил ходить осенью этого года. Он курсировал между ЧТЗ и Медгородком. Маршрут был невыгоден депо и его временно приостановили. Хотели посмотреть на реакцию людей. Пассажиры возмутились и попросили вернуть трамвай.

В новый рейс «шестерка» выйдет с 1 декабря. Правда пока в очень лаконичном составе:: всего три вагона, с интервалом в 30-40 минут.

— Раньше трамвай шел с Карла Маркса на Труда, а потом к «Юности». Мы уже попросили администрацию Челябинска рассмотреть вариант возврата трамвая на прежнюю линию. Постараемся вернуть все обратно в следующем году, — говорит директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

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