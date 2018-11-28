В домах Челябинска может побежать зеленая вода

СЕГОДНЯ 05:28 2018-11-28T05:29:37+03:00

Если заметили такую, то звоните в теплосетевую компанию

Изменить размер текста: A A

Коммунальщики будут тестировать трубопровод на наличие утечек в Челябинске. В разгаре отопительный сезон и важно не допустить дыр в системе, дабы в сильные холода это не привело к коллапсу. С этой целью в трубопровод добавили краситель «Уранин».

Профилактические работы будут вестись до 30 ноября. Тестируют Центральный, Советский, Тракторозаводскитй и Ленинский районы.

— Выявление утечек в системах позволит сократить потери тепла и исключить смешение горячей воды для бытовых нужд с отоплением.

Если заметили на поверхности земли или в кранах воду зеленого цвета, звоните в диспетчерскую: +7 (351) 246-72-72, 246-72-73.

СПРАВКА «КП»

Краситель «Уранин» имеет органическое происхождение, не представляет опасности для людей и окружающей среды. Официально разрешен к применению СЭС. Используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоемах, других декоративных целей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.