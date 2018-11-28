В домах Челябинска может побежать зеленая вода
Коммунальщики будут тестировать трубопровод на наличие утечек в Челябинске. В разгаре отопительный сезон и важно не допустить дыр в системе, дабы в сильные холода это не привело к коллапсу. С этой целью в трубопровод добавили краситель «Уранин».
Профилактические работы будут вестись до 30 ноября. Тестируют Центральный, Советский, Тракторозаводскитй и Ленинский районы.
— Выявление утечек в системах позволит сократить потери тепла и исключить смешение горячей воды для бытовых нужд с отоплением.
Если заметили на поверхности земли или в кранах воду зеленого цвета, звоните в диспетчерскую: +7 (351) 246-72-72, 246-72-73.
СПРАВКА «КП»
Краситель «Уранин» имеет органическое происхождение, не представляет опасности для людей и окружающей среды. Официально разрешен к применению СЭС. Используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах и водоемах, других декоративных целей.
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