2018-11-28T05:42:16+03:00
Общество

Школьницу отдали под суд за вандализм у Вечного огня в Челябинской области

Ее могут отправить на исправительные работы
Андрей АБРАМОВ
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Девочка сожгла венок в Златоусте. Фото из ИнстаграмаДевочка сожгла венок в Златоусте. Фото из Инстаграма
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Перед законом ответит 14-летняя школьница из Златоуста. Этой осенью она с компанией гуляла у комплекса «Мемориал славы». Девчонки решили похулиганить: одна схватила траурный венок и швырнула его в Вечный огонь, а вторая сняла на телефон и выложила фотки в соцсети.

Отвечать в суде будет та, что кидала. С остальными родители по наставлению органов провели воспитательную беседу. Примечательно, что часть детей из той компании училась в кадетских классах. За проступок их отчислили.

— Уголовное дело по обвинению 14-летней школьницы, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, направлено в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За вандализм предусмотрен штраф до 40 тысяч или до трех месяцев ареста. Возможен вариант исправительных работ.

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