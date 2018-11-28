2018-11-28T11:48:44+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска зажало между машинами в тройном ДТП

Он подцеплял трос к одному из автомобилей, в этот момент в стоящие авто въехало еще одно [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавшего вызволяли спасатели. Фото: соцсети, Ирина Заярцева.Пострадавшего вызволяли спасатели. Фото: соцсети, Ирина Заярцева.
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Сегодня утром, 28 ноября, на северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля: два отечественных и иномарка.

В стоящие у обочины Volkswagen Touareg и «четверку» врезался «Москвич». В это время один из водителей был между автомобилями — цеплял трос, и его зажало. На помощь пострадавшему примчались спасатели.

— Около 10 часов 20-летний водитель «Москвича» наехал на ВАЗ-2104, им управлял 43-летний житель. В результате ВАЗ продвинулся вперед и совершил наезд на водителя впереди стоящего Volkswagen Touareg, который на тот момент находился между автомобилями, — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в областную клиническую больницу № 3. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Массовая авария в Челябинске на улице Чичерина.

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