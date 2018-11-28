Жителя Челябинска зажало между машинами в тройном ДТП
Сегодня утром, 28 ноября, на северо-западе Челябинска столкнулись три автомобиля: два отечественных и иномарка.
В стоящие у обочины Volkswagen Touareg и «четверку» врезался «Москвич». В это время один из водителей был между автомобилями — цеплял трос, и его зажало. На помощь пострадавшему примчались спасатели.
— Около 10 часов 20-летний водитель «Москвича» наехал на ВАЗ-2104, им управлял 43-летний житель. В результате ВАЗ продвинулся вперед и совершил наезд на водителя впереди стоящего Volkswagen Touareg, который на тот момент находился между автомобилями, — рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.
Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в областную клиническую больницу № 3. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Массовая авария в Челябинске на улице Чичерина.