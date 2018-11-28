Москвичи нарисовали будущий облик Челябинска
Московские специалисты предлагают челябинцам обсудить концепцию архитектурного облика исторического центра города. Члены Союза архитекторов России по приглашению губернатора Бориса Дубровского представили свое видение будущего миллионного города.
Коренные преобразования ждут, в первую очередь, центр (50 архитекторов «перешерстили» 47 участков), а уж дальше измениться должны прийти и в другие районы города.
По поручению губернатора Бориса Дубровского предложения столичных специалистов должны обсудить с горожанами перед утверждением. Перемены должны случиться к 2020 году, когда город примет саммиты ШОС и БРИКС. Глава региона не раз говорил, что после саммитов
Высказать свои замечания можно на сайте Archconcept74.ru. А на понедельник, 3 декабря, назначено открытое обсуждение архитектурной концепции.
Обсуждение начнется в 17.00. В мероприятии участвует губернатор Борис Дубровский. Требуется регистрация. Адрес: ул. Труда, 179, отель "Raddison Blue", зал Galaxy.
— Разделительные клумбы на пр. Ленина в районе перекрестка со Свердловским пр.
— Цветы и гранитное мощение тротуара у здания Центробанка (пр. Ленина, 58)
— Гранитная мостовая и никакой стихийной парковки на пл. Революции
— Деревья у входа в Исторический музей на ул. Труда и на перекрестке ул. Кирова и ул. бр. Кашириных
Еще больше решений по преображению любимых уголков Челябинска — ЗДЕСЬ.
ЦПКиО им. Гагарина. Не хуже, чем в московском Парке Горького. Фото: archconcept74.ru
Стадион "Центральный": очень интересно! Фото: archconcept74.ru