Москвичи нарисовали будущий облик Челябинска

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-28T13:24:47+03:00

Вход в зоопарк. Оригинально! Медвежьи следы в гранитных плитах! Фото: archconcept74.ru

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Московские специалисты предлагают челябинцам обсудить концепцию архитектурного облика исторического центра города. Члены Союза архитекторов России по приглашению губернатора Бориса Дубровского представили свое видение будущего миллионного города.

Коренные преобразования ждут, в первую очередь, центр (50 архитекторов «перешерстили» 47 участков), а уж дальше измениться должны прийти и в другие районы города.

По поручению губернатора Бориса Дубровского предложения столичных специалистов должны обсудить с горожанами перед утверждением. Перемены должны случиться к 2020 году, когда город примет саммиты ШОС и БРИКС. Глава региона не раз говорил, что после саммитов

Высказать свои замечания можно на сайте Archconcept74.ru. А на понедельник, 3 декабря, назначено открытое обсуждение архитектурной концепции.

Обсуждение начнется в 17.00. В мероприятии участвует губернатор Борис Дубровский. Требуется регистрация. Адрес: ул. Труда, 179, отель "Raddison Blue", зал Galaxy.

— Разделительные клумбы на пр. Ленина в районе перекрестка со Свердловским пр.

— Цветы и гранитное мощение тротуара у здания Центробанка (пр. Ленина, 58)

— Гранитная мостовая и никакой стихийной парковки на пл. Революции

— Деревья у входа в Исторический музей на ул. Труда и на перекрестке ул. Кирова и ул. бр. Кашириных

Еще больше решений по преображению любимых уголков Челябинска — ЗДЕСЬ.

ЦПКиО им. Гагарина. Не хуже, чем в московском Парке Горького. Фото: archconcept74.ru