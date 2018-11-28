К Новому году в Челябинске пустят трамваи и троллейбусы, украшенные гирляндами

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-28T14:52:23+03:00

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Новогоднее настроение челябинцам будут создавать не только красиво украшенные улицы, нарядные витрины магазинов, но и даже общественный транспорт. 3 декабря на улицы выйдут два праздничных трамвая и два троллейбуса. Они будут украшены красивыми сияющими гирляндами.

— Переливающийся огнями транспорт будет работать на 22 и 3 маршрутах трамвая и на 26 и 12 маршруте троллейбуса. Проехать на них горожане смогут в утреннее и вечернее время, — рассказали в ООО «ЧелябГЭТ».

Кстати, украшать транспорт к празднику — на предприятии уже традиция. Например, в прошлом году в вагоне трамвая №5 развесили мишуру и даже поставили елку. А два года назад за руль одного из трамваем посадили Деда Мороза!

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