В Челябинской области попал на видео мужчина, гуляющий по улицам босиком

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-29T04:51:39+03:00

Он рассказал очевидцу, что с ним произошло

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В Челябинской области очевидец снял на камеру мобильного странного человека, идущего по городу в зимней одежде и босиком. То есть на закаляющегося он не похож. Видео снято в Копейске. Автор поделился им в соцсетях. Из-за большого количества ненормативной лексики мы не можем его показать. Вот цензурная версия диалога:

— Что у тебя случилось-то? Почему босиком?

— Потерял обувь, — отвечает босой прохожий.

— Так ты простынешь же!

— А что делать?! — разводит руками странный гражданин и удаляется.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что, вероятно, мужчина что-то принял. Другого объяснения его странному виду не нашлось.

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