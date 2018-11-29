В Челябинской области попал на видео мужчина, гуляющий по улицам босиком
В Челябинской области очевидец снял на камеру мобильного странного человека, идущего по городу в зимней одежде и босиком. То есть на закаляющегося он не похож. Видео снято в Копейске. Автор поделился им в соцсетях. Из-за большого количества ненормативной лексики мы не можем его показать. Вот цензурная версия диалога:
— Что у тебя случилось-то? Почему босиком?
— Потерял обувь, — отвечает босой прохожий.
— Так ты простынешь же!
— А что делать?! — разводит руками странный гражданин и удаляется.
В комментариях пользователи соцсети пишут, что, вероятно, мужчина что-то принял. Другого объяснения его странному виду не нашлось.
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