У Центра СПИДа в Челябинске появился филиал на ЧТЗ
В среду, 28 ноября, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открыл филиал в Тракторозаводском районе города, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Отделение расположено на базе бывшей детской туберкулезной больницы №3 по улице Шуменской. Здесь созданы комфортные условиях для пациентов: есть пандус для инвалидов, детская комната, а которой можно оставить ребенка на время приема, а также кабинет паллиативной помощи.
В Челябинской области проживают более 30 тысяч ВИЧ-инфицированных людей, в основном это жители Челябинска. Новое отделение позволит им проходить необходимое лечение в комфортной обстановке, ведь в обычные поликлиники такие люди ходить не любят.
ВИЧ — это не приговор, сегодня люди могут получать современную терапию и жить полноценной жизнью, для этого в Челябинской области работают специальные учреждения и пациентов обеспечивают необходимыми медикаментами.
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