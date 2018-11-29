В Челябинске утром пробки 9 баллов
Обильный снегопад, накрывший Челябинск сегодня ночью, привел к образования пробок на улицах города. По данным сервиса Яндекс-пробки на отдельных дорогах миллионного мегаполиса к восьми утра образовались 9-бальные пробки.
На данный момент движение затруднено на проспекте Ленина, на улицах Цвиллинга и Доватора, Братьев Кашириных в сторону центра. На улице Воровского в сторону АМЗ. На улице Труда в сторону ЧТЗ. На проспекте Победы — в обоих направлениях.
Практически остановился проспект Ленина между автодорогой Меридиан и улицей Российской в сторону центра. Такая же ситуация под мостами на улице Рождественской и на перекрестке Свердловского проспекта в улицей Воровского. Серьезные заторы на улице Энгельса и на Свердловском проспекте при подъезде к проспекту Ленина, а также на перекрестках крупных улиц с проспектом Победы на Северо-Западе.
С утра на дорогах уже случилось двенадцать ДТП, что также затрудняет движение автотранспорта.
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