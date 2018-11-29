2018-11-29T07:16:10+03:00
Общество

Мужчина на квадроцикле провалился под воду в Челябинской области

Ледовый панцирь на реке Миасс не выдержал веса железной машины
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Миасский спасотряд.Фото: Миасский спасотряд.
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Около шести часов вечера в среду, 28 ноября, гулявшие по берегу реки в Миассе стали свидетелями жуткого происшествия. Под лед провалился мужчина на квадроцикле, сообщает Миасский отряд областной службы спасения.

Спасатели тут же выехали на место. Картина их взору предстала жуткая: из полыньи торчал бок квадроцикла, а следов хозяина не было. Возникло предположение, что мужчина погиб. Спасотряд развернул спасательную операцию.

— Вскоре на берег приехал манипулятор. Как оказалось, за рулем сидел владелец утонувшей машины. Он сумел выбраться из воды, вызвал такси и пригнал на место спецтехнику, — рассказывает ответственный по связям со СМИ Миасского спасотряда областной службы Дмитрий Головин.

Других пассажиров в тот вечер на квадроцикле не было.

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