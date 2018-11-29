Мужчина на квадроцикле провалился под воду в Челябинской области
Около шести часов вечера в среду, 28 ноября, гулявшие по берегу реки в Миассе стали свидетелями жуткого происшествия. Под лед провалился мужчина на квадроцикле, сообщает Миасский отряд областной службы спасения.
Спасатели тут же выехали на место. Картина их взору предстала жуткая: из полыньи торчал бок квадроцикла, а следов хозяина не было. Возникло предположение, что мужчина погиб. Спасотряд развернул спасательную операцию.
— Вскоре на берег приехал манипулятор. Как оказалось, за рулем сидел владелец утонувшей машины. Он сумел выбраться из воды, вызвал такси и пригнал на место спецтехнику, — рассказывает ответственный по связям со СМИ Миасского спасотряда областной службы Дмитрий Головин.
Других пассажиров в тот вечер на квадроцикле не было.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.