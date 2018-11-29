2018-11-29T10:27:50+03:00
Общество

В Челябинске пройдет сессия Петербургского международного экономического форума

Мероприятие состоится 10 декабря в отеле Radisson Blu
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Сессия в Челябинске будет посвящена вопросам развития региональной инфраструктуры, применению практики механизмов ГЧП, улучшению мер поддержки инвесторов в регионах.

В сессии участвуют полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов, губернатор Борис Дубровский, замминистра экономического развития РФ Михаил Расстригин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и др.

Мероприятие посвящено теме привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Участники обсудят, как трансформировать национальные приоритеты в региональные, уделят внимание тому, как скажется реализация масштабных проектов по развитию магистральной инфраструктуры на экономике регионов, выделят инфраструктурные проекты, которые в первую очередь должны претендовать на поддержку государства.

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